Елисеев: "Лужники" станут отправной точкой для самбистов на главные соревнования

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Лужники" может стать местом, откуда лучшие самбисты России будут отправляться на главные соревнования сезона. Об этом журналистам сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Во вторник на "Аллее славы" в "Лужниках" состоялось торжественное открытие стелы в честь основателей самбо Виктора Спиридонова, Василия Ощепкова и Анатолия Харлампиева.

"Сегодня у нас очередное открытие, хочу всех поздравить и поблагодарить. Летом мы откроем здесь Международный центр самбо. Возможно, отсюда мы будем провожать спортсменов на чемпионаты мира, а в перспективе и на Олимпийские игры", - сказал Елисеев.