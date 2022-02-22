Гендиректор "Нижнего Новгорода" оценил готовность клуба к возобновлению сезона РПЛ

ТАСС, 22 февраля. Сборы футбольного клуба "Нижний Новгород" перед возобновлением сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) прошли хорошо. Об этом газете "Спорт-Экпресс" рассказал генеральный директор команды Равиль Измайлов.

Сезон в РПЛ возобновится 26 февраля. В этот день "Нижний Новгород" сыграет с "Уралом".

"Сборы команды прошли довольно хорошо, - сказал Измайлов. - Не скажу вам, есть ли травмированные игроки, готовы ли все к ближайшему туру. Это не та информация, которую нужно говорить в преддверии важного для нас матча".

"Нижний Новгород" после 18 туров занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.