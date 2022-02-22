Красноярск планируют сделать столицей Всероссийского зимнего фестиваля массового спорта

КРАСНОЯРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Красноярск может стать постоянным местом проведения Всероссийского зимнего фестиваля массового спорта. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России Евгения Бычкова.

"Сейчас проведем первый фестиваль, посмотрим, подведем итоги. Как это понравилось Красноярску, [оценим] с точки зрения организационных моментов. Если все срастется, а мы надеемся, то раз в год будем собираться здесь и привозить ребят со всей страны", - сообщила Бычкова.

По словам исполнительного директора АССК, идея проведения фестиваля появилась год назад после встречи председателя ассоциации, двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и губернатора края Александра Усса. Также Бычкова отметила, что Красноярск обладает уникальной спортивной инфраструктурой в зимних видах спорта, оставшихся после проведения Универсиады в 2019 году.

Руководитель агентства молодежной политики края Денис Антонов сообщил, что из-за действующих санитарно-эпидемиологических ограничений мероприятия фестиваля пройдут без зрителей.

С 23 по 27 февраля в Красноярске пройдет первый Всероссийский зимний фестиваль массового спорта. Его организаторами стали АССК, краевое агентство молодежной политики и министерство спорта региона.

Участниками первого фестиваля станут 600 студентов из 27 регионов России. В спортивную программу фестиваля войдут командная игра в снежки, лыжные гонки, сноуборд в дисциплине параллельный слалом, хоккей с шайбой, регби на снегу и керлинг.