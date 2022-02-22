Гулевский: Большунов показал феноменальные результаты на Олимпийских играх в Пекине

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов показал феноменальные результаты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС заявил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Анатолий Гулевский.

"Выступление динамовцев в составе сборной команды ОКР (Олимпийский комитет России - прим. ТАСС) на зимних Олимпийских играх в Пекине заслуживает самой высокой оценки, - сказал Гулевский. - Четыре раза наши спортсмены всходили на высшую ступень пьедестала, по пять раз завоевывали серебро и бронзу. В статусе олимпийских чемпионов домой возвращаются Наталья Непряева, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Считаем феноменальным выступление Александра Большунова, ставшего трехкратным олимпийским чемпионом, серебряным и бронзовым призером, мировым рекордсменом среди мужчин по количеству медалей на Олимпийских играх среди лыжников".

"Динамовские спортсмены - победители и призеры Олимпиады - будут приглашены на церемонию чествования и отмечены наградами и поощрениями. Дата проведения церемонии обществом "Динамо" будет определена после согласования с представителями спортивных федераций", - добавил собеседник агентства.

Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду.

Российская команда завоевала на Олимпиаде в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла второе место по общему количеству наград, уступив только норвежцам (37). Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей, сборная России заняла девятое место. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2). Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля.