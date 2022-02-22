Футбольный клуб "Химки" объявит имя нового главного тренера 22 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Химки" объявит имя нового главного тренера команды до конца вторника, 22 февраля. Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.

"Наверное, мы к этому шли, - сказал Терюшков. - Игорю Геннадьевичу благодарны за то, что он с клубом был в тяжелое время, с лучшим результатом в истории клуба выполнил задачу в прошлом сезоне ("Химки" сохранили прописку в РПЛ, заняв восьмое место в турнирной таблице - прим. ТАСС). В этом сезоне он подставил плечо и вернулся, когда не удалось договориться с тем, с кем вели переговоры. Тогда он опять нас выручил, слова благодарности ему за это, но сегодня по обоюдному согласию мы договорились с ним расстаться".

"Это важно и нужно и для клуба, и для тренера. Сегодня до конца дня мы объявим имя нового главного тренера. Сейчас не будем распространяться о том, кто будет", - отметил собеседник агентства.

"Химки" во вторник объявили о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко, а также его помощниками. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. 47-летний специалист работал в подмосковном клубе с сентября 2020 года. 25 октября тренер покинул клуб, однако вернулся 19 ноября.

Подмосковная команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в 18 матчах. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы подмосковный клуб дома сыграет с московским "Динамо", встреча пройдет 26 февраля.