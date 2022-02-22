Российской сборной подтвердили соответствие критериям участия в Паралимпиаде

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) подтвердил соответствие всех российских спортсменов критериям участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), глава российской делегации на Паралимпиаде в Пекине Павел Рожков.

"Сегодня Международный паралимпийский комитет направил подтверждение, что все спортсмены из состава делегации Паралимпийского комитета России, утвержденные исполкомом ПКР, соответствуют критериями для участия в Паралимпийских играх, включая требования по выполнению антидопингового тестирования, - сказал Рожков. - В состав делегации вошли 71 спортсмен и 17 спортсменов-ведущих из 20 субъектов нашей страны. Они примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр и в 61 медальном виде программы из 78".

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее.