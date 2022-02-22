Сборная Белоруссии по баскетболу продолжает подготовку к матчу с британцами в Минске

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Команда Белоруссии по баскетболу продолжает подготовку к матчу квалификации мужского Кубка мира со сборной Великобритании, который должен пройти 25 февраля в Минске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

"И наша команда, и оргкомитет продолжают подготовку к предстоящему матчу в Минске, - говорится в сообщении организации. - Мы надеемся, что спорт в данной ситуации окажется выше политических амбиций, и наши друзья из Великобритании смогут прилететь и сыграть перед белорусскими болельщиками, которые очень ждут этого матча. Несмотря на очень высокую стоимость британских виз и все особенности их оформления, сложности любых перелетов во время пандемии, наша сборная даже не рассматривала вопрос переноса этой игры, потому что мы уважаем нашего соперника и понимаем, как важно сыграть на домашней арене".

В понедельник сборная Великобритании отказалась лететь в Минск на матч отбора к Кубку мира 2023 года против команды Белоруссии, объяснив это нестабильной военно-политической обстановкой в регионе.

Сборные Белоруссии и Великобритании выступают в группе B отборочного этапа Кубка мира вместе с командами Греции и Турции. После двух туров все команды группы одержали по одной победе и потерпели по одному поражению. 28 февраля белорусы и британцы должны встретиться в Ньюкасле.