Теннисистка Павлюченкова не сможет выступать до конца апреля - начала мая из-за травмы

ТАСС, 22 февраля. Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова сможет вернуться на корт после травмы колена не раньше конца апреля - начала мая. Комментарий спортсменки приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Перед турниром в Санкт-Петербурге я сделала МРТ, которое показало подрыв подколенного сухожилия, - сказала Павлюченкова. - Слава богу, что удалось избежать разрыва и мне не потребуется операция. Я осталась без турниров минимум на 10 недель, мне нужна полная реабилитация. Четыре недели проведу вообще без тенниса".

"Сейчас закачиваю колено, делаю на него много процедур, много занимаюсь ОФП, отдыхаю. Надеюсь, что через четыре недели вернусь на корт и смогу играть "с места" и "с лета". Через шесть недель делаю повторное МРТ, надеюсь, что оно покажет значительные улучшения, а еще через месяц смогу вернуться в Тур. Честно, пару дней переваривала эту информацию, долго не могла осознать, что пропущу так много", - добавила она.

Россиянка заявила, что сможет вернуться на корт не раньше конца апреля - начала мая. "Конечно, вся эта ситуация поменяла мои планы на сезон. Учитывая пропуск турниров в Петербурге, Дохе и Дубае, я пропущу 13 недель. То есть в лучшем случае я вернусь в конце апреля или начале мая, практически полгода пропущено", - сказала теннисистка.

Павлюченковой 30 лет, она занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2021 году россиянка завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым, в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг, вышла в финал Открытого чемпионата Франции. Всего в ее активе 12 титулов под эгидой WTA.