Российская теннисистка Павлюченкова заявила, что боль в колене беспокоит ее полтора года

ТАСС, 22 февраля. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова полтора года испытывает боль в колене, из-за чего ей приходилось постоянно принимать обезболивающие. Об этом спортсменка рассказала в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Это профессиональная болезнь теннисистов, - подчеркнула Павлюченкова. - Из-за рейтинговой гонки все турниры кажутся нам важными, сложно остановиться и взять паузу. Колено беспокоит меня уже полтора года. Я играла через боль, постоянно пила обезболивающие".

"Это не претензия, но я не совсем довольна работой своих физиотерапевтов, которые ездили со мной на турниры, они несерьезно подошли к этой проблеме. Нужно было давно заставить меня сделать МРТ и исходить из его результатов, но прошлый сезон был очень насыщенным. Я решила заняться коленом в конце года, и после отпуска и ряда восстановительных процедур показалось, что стало легче. Но затем я заразилась коронавирусом, пропустила два турнира в Австралии, а на Australian Open - 2022 боль, к сожалению, вернулась", - сказала спортсменка.

Ранее теннисистка объявила, что из-за усугубления травмы не сможет вернуться на корт раньше конца апреля - начала мая. В текущем сезоне россиянка приняла участие в Australian Open, дошла до третьего круга, где уступила румынке Соране Кырсте, после чего не сыграла более ни одного матча.

Павлюченковой 30 лет, она занимает 14-е место в рейтинге WTA. В 2021 году россиянка завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым, в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг, вышла в финал Roland Garros. Всего в ее активе 12 титулов под эгидой WTA.