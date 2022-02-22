Теннисистка Павлюченкова надеется, что проведет концовку карьеры на высоком уровне

ТАСС, 22 февраля. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова надеется провести концовку своей карьеры на высоком уровне. Об этом она заявила в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Стараюсь извлечь из этой неприятной ситуации преимущества, - сказала Павлюченкова. - У меня никогда не было такой длительной паузы в карьере, чтобы заняться своим здоровьем. Хочу концовку своей карьеры, еще минимум два года, провести на высоком уровне. Поэтому моя реабилитация - это необходимость".

"Реабилитацию в основном прохожу в Дубае, тут мой тренер по ОФП. Плюс тут есть потрясающие условия для занятия гольфом. Играю с тренером, хочу прокачать свои навыки. Даже в этот период восстановления мне нужен какой-то соревновательный челлендж", - добавила теннисистка.

Также Павлюченкова выразила надежду, что сможет выступить на Roland Garros 2022 года. "Очень надеюсь, что к грунту смогу набрать хоть какую-то форму, выступлю на Roland Garros - 2022. Конечно, буду вести диалог с врачами, выпрашивать у них допуск к полноценным тренировкам как можно раньше. Я хорошо знаю себя, не смогу так долго быть без тенниса", - сказала спортсменка.

Ранее теннисистка заявила, что из-за усугубления травмы колена не сможет вернуться на корт раньше конца апреля - начала мая. В текущем сезоне россиянка приняла участие в Australian Open, дошла до третьего круга, где уступила румынке Соране Кырсте, после чего не сыграла более ни одного матча.

Павлюченковой 30 лет, она занимает 14-е место в рейтинге WTA. В 2021 году россиянка завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым, в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг, вышла в финал Roland Garros. Всего в ее активе 12 титулов под эгидой WTA.