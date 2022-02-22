"Спартак" завершил трансфер футболиста "Крыльев Советов" Чернова

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" завершил трансфер защитника самарских "Крыльев Советов" Никиты Чернова. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение с футболистом рассчитано до 2026 года. Ранее предполагалось, что Чернов продолжит выступать за "Крылья Советов" до 31 мая. Защитник присоединится к "Спартаку" в ближайшее время.

Чернов является воспитанником московского ЦСКА, за основную команду красно-синих защитник провел 20 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. В составе армейцев Чернов дважды становился обладателем Суперкубка России (2014, 2018).

Защитник также играл за калининградскую "Балтику", красноярский "Енисей" и екатеринбургский "Урал". За "Крылья Советов" Чернов выступает с 2019 года, в текущем сезоне он провел за самарцев 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. В составе "Крыльев Советов" он стал финалистом Кубка России в сезоне-2020/21. За сборную России защитник сыграл два матча в 2015 году.