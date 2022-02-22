Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 22 февраля. Россиянин Карен Хачанов обыграл австралийца Алекса Де Минуара в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 7:5 в пользу россиянина. Во втором круге он сыграет с сербом Новаком Джоковичем, посеянным на турнире под первым номером. Еще один представитель России Аслан Карацев в первом круге уступил американцу Маккензи Макдональду (5:7, 3:6).

Хачанову 25 лет, он занимает 26-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Российский теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

23-летний Де Минуар занимает 32-ю строчку мирового рейтинга. На его счету пять титулов ATP.

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев. Общий призовой фонд турнира составляет почти $2,8 млн.