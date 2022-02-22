Европейская федерация гандбола перенесла международные матчи с территории Украины

ТАСС, 22 февраля. Европейская федерация гандбола приняла решение из-за нестабильной военно-политической обстановки перенести все международные матчи с участием украинских команд на территорию других стран. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Матчи украинского клуба "Мотор" в Лиге чемпионов с французским ПСЖ и испанской "Барселоной", изначально запланированные на 17 февраля и 3 марта соответственно, пройдут на нейтральной территории. Встреча с ПСЖ состоится 1 марта в словацком Прешове, там же 3 марта "Мотор" сыграет с "Барселоной". Предстоящие матчи отборочного турнира на женский чемпионат Европы между сборными Чехии и Украины состоятся 4 и 5 марта в Чехии.

Дальнейшей организацией стыковых матчей первого этапа чемпионата мира 2023 года между командами Финляндии и Украины, которые запланированы на 16 и 20 марта, будет заниматься Европейская федерация гандбола совместно с федерациями Финляндии и Украины.