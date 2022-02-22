РФС заявил о продолжении подготовки к матчу сборных России и Польши в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) продолжает подготовку к проведению стыкового матча за право сыграть на чемпионате мира 2022 года между сборными России и Польши в Москве. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Во вторник министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил польскому "Радио 24" о том, что руководство Польского футбольного союза намерено обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о переносе предстоящей игры из Москвы на нейтральное поле. По мнению чиновника, польские футболисты не должны лететь в Россию при сложившейся военно-политической обстановке.

"В соответствии с утвержденным УЕФА календарем, Российский футбольный союз продолжает подготовку к проведению матча с Польшей 24 марта на стадионе "Динамо" в Москве", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Победитель встречи между командами России и Польши 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Встреча пройдет на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне проведут товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Ранее на турнир квалифицировались сборные Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Ирана, Южной Кореи, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии и Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве на правах хозяина соревнований.