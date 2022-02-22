Теннисист Рублев назвал очень зрелищным финальный матч на турнире в Марселе

ТАСС, 22 февраля. Российский теннисист Андрей Рублев считает, что финальный матч на турнире в Марселе против канадца Феликса Оже-Альяссима был интересным и доставил удовольствие зрителям. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

В воскресенье Рублев обыграл Оже-Альяссима в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

"Мне кажется, что финал получился очень зрелищным, болельщики получили удовольствие, - сказал Рублев. - Было много длинных розыгрышей, красивых комбинаций, преимущество переходило от одного игрока к другому, во второй партии я вроде бы ушел в отрыв, но Феликс смог вернуться в игру. Рад, что на тай-брейке я обошелся без ошибок".

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке мирового рейтинга, россиянин в Марселе выиграл девятый титул под эгидой ATP. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.