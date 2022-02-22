Польский футбольный союз обратился в ФИФА, чтобы прояснить ситуацию с матчем в Москве

ТАСС, 22 февраля. Польский футбольный союз обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой разъяснить ситуацию со стыковым матчем за выход на чемпионат мира 2022 года против команды России в Москве. Об этом сообщает пресс-служба союза.

"Польский футбольный союз обратился в ФИФА для срочного прояснения вопросов, связанных с организацией стыкового матча за выход на чемпионат мира Россия - Польша, запланированного на 24 марта 2022 года в Москве", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил польскому "Радио 24" о том, что руководство Польского футбольного союза намерено обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о переносе стыкового матча на нейтральное поле. По мнению Бортничука, польские футболисты не должны лететь в Россию при сложившейся военно-политической обстановке.

Матч сборных России и Польши должен пройти 24 марта на "ВТБ-Арене", победитель встречи 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Встреча пройдет на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне проведут товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Ранее на этот турнир квалифицировались сборные Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Ирана, Южной Кореи, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии и Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве на правах хозяина соревнований.