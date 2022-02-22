В УЕФА заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг матча Россия - Польша

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внимательно следит за ситуацией вокруг стыкового матча за выход на чемпионат мира 2022 года между командами России и Польши. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе союза.

Во вторник польское "Радио 24" заявило о том, что руководство Польского футбольного союза намерено обратиться в УЕФА с просьбой о переносе предстоящей игры из Москвы на нейтральное поле. По мнению министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука, польские футболисты не должны лететь в Россию при сложившейся военно-политической обстановке. Позже пресс-служба Польского футбольного союза сообщила, что союз обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой разъяснить ситуацию со стыковым матчам.

"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией и при необходимости примет решение в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Матч сборных России и Польши должен пройти 24 марта на "ВТБ-Арене", победитель встречи 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Встреча пройдет на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне проведут товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Ранее на турнир квалифицировались сборные Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Ирана, Южной Кореи, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии и Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве на правах хозяина соревнований.