Рублев пробился во второй круг теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 22 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл британца Дэниэла Эванса в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. В следующем круге он сыграет с представителем Южной Кореи Квон Сун У.

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке мирового рейтинга, на счету россиянина девять титулов под эгидой ATP. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Эвансу 31 год, он занимает 28-е место в рейтинге ATP. На счету британца один титул под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2017) и Открытого чемпионата США (2021).

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев. Общий призовой фонд турнира составляет почти $2,8 млн.