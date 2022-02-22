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Мини-футбол

Самарский мини-футбольный клуб "Динамо" досрочно завершит сезон из-за финансовых проблем

В оставшихся матчах команде будут засчитаны технические поражения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Руководство мини-футбольного клуба "Динамо" из Самары направило письмо в Ассоциацию мини-футбола России (АМФР), в котором сообщило о снятии с розыгрышей Париматч-Суперлиги и национального кубка из-за тяжелой ситуации с финансами. Об этом сообщает пресс-служба АМФР.

Отмечается, что данный вопрос будет вынесен на ближайшее заседание бюро исполкома АМФР. В оставшихся матчах чемпионата клубу будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5.

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице, в активе команды 25 очков в 20 встречах. Клуб является бронзовым призером чемпионата России сезона-2018/19.

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