Самарский мини-футбольный клуб "Динамо" досрочно завершит сезон из-за финансовых проблем

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Руководство мини-футбольного клуба "Динамо" из Самары направило письмо в Ассоциацию мини-футбола России (АМФР), в котором сообщило о снятии с розыгрышей Париматч-Суперлиги и национального кубка из-за тяжелой ситуации с финансами. Об этом сообщает пресс-служба АМФР.

Отмечается, что данный вопрос будет вынесен на ближайшее заседание бюро исполкома АМФР. В оставшихся матчах чемпионата клубу будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5.

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице, в активе команды 25 очков в 20 встречах. Клуб является бронзовым призером чемпионата России сезона-2018/19.