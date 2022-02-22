Тарасова поддержала решение сборной России по художественной гимнастике не ехать в Киев

ТАСС, 22 февраля. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает правильным решение сборной России по художественной гимнастике отказаться от участия в этапе серии Гран-при, который должен пройти в Киеве. Комментарий Тарасовой приводит газета "Спорт-Экспресс".

Во вторник президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила ТАСС, что сборная России не поедет в Киев из-за "сложившейся ситуации между Россией и Украиной".

"Все, что сказала Винер-Усманова, правильно. Поддерживаю", - сказала Тарасова.

Этап Гран-при в Киеве должен пройти 14-15 марта.