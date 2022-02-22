Хоркина прокомментировала отказ сборной России по художественной гимнастике ехать в Киев

ТАСС, 22 февраля. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина считает, что Всероссийская федерация художественной гимнастики приняла решение пропустить этап серии Гран-при в Киеве, заботясь о российских спортсменках. Комментарий Хоркиной приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Я за то, чтобы спорт с политикой никогда не смешивался. Не мы это смешиваем. В данном случае только скажу, что Ирина Александровна [Винер-Усманова] - великий тренер. Она сама знает, что и как надо делать для того, чтобы наши девчонки были в прекрасной форме и готовились к самым важным своим соревнованиям в жизни - к Олимпийским играм", - сказала Хоркина.

Во вторник президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила ТАСС, что сборная России отказалась от участия в этапе серии Гран-при в Киеве из-за "сложившейся ситуации между Россией и Украиной".

Этап Гран-при в Киеве должен пройти 14-15 марта.