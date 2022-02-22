В "Йокерите" заявили, что клуб будет выполнять все свои обязательства перед КХЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" имеет определенные обязательства перед Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), которые будет выполнять. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Во вторник фан-клуб "Йокерита" потребовал от руководства команды выхода из состава КХЛ из-за нестабильной военно-политической обстановки.

"Клуб имеет обязательства по соглашению с КХЛ и обязан их соблюдать. Он также несет ответственность как работодатель. Поскольку ситуация также является исключительно сложной, мы не считаем, что "Йокерит" как спортивная организация является подходящей стороной, чтобы высказывать свое мнение по сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

"В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог с заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за любыми решениями, касающимися санкций, и будем бескомпромиссно соблюдать их в своей деятельности", - отметили в финском клубе.

В первом раунде плей-офф "Йокерит" встретится с московским "Спартаком". 1 и 3 марта команды должны встретиться в Хельсинки, 5 и 7 марта - в Москве. Пятый, шестой и седьмой матчи серии, если понадобится, пройдут 9, 11 и 13 марта.