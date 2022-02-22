Теннисист Рублев рассказал, на каких турнирах сыграет в паре с Карацевым и Хачановым

ТАСС, 22 февраля. Россиянин Андрей Рублев сыграет с соотечественниками Асланом Карацевым и Кареном Хачановым в парном разряде на турнирах в Монте-Карло и Индиан-Уэллсе. Комментарий Рублева приводит газета "Спорт-Экспресс".

В воскресенье Рублев и украинец Денис Молчанов выиграли турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе. Для Рублева этот титул стал третьим в парном разряде.

"С Кареном сыграем в Монте-Карло, с Асланом - в Индиан-Уэллсе. Дальше посмотрим", - сказал Рублев.

Также Рублев рассказал, как возникла идея сыграть в паре с Молчановым: "Знакомы очень давно, наверное, с 2013 года. Пару договорились играть в январе. Не скажу, что мы будем постоянно выступать вместе. Мой приоритет - одиночка".

Турниры в Индиан-Уэллсе (США) и в Монте-Карло (Монако) относятся к категории "Мастерс". Соревнования в США пройдут с 10 по 20 марта, турнир в Монте-Карло - с 10 по 17 апреля.