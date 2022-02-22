Мини-футбольный клуб "Спартак" объявил о прекращении своего существования

ТАСС, 22 февраля. Московский "Спартак" решил сняться с розыгрыша Париматч - Высшей лиги по мини-футболу и прекратить свое существование из-за финансовых проблем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что руководство "Спартака" нашло возможность продолжить финансирование команды, однако ряд футболистов уже сменили клубы, не поставив в известность руководителей столичной команды. При этом Ассоциация мини-футбола России (АМФР) не проинформировала об этом руководство "Спартака".

"В сложившейся ситуации мы не видим смысла продолжать тратить деньги на содержание мини-футбольного клуба, который оказался никому не нужным. Ни футболистам, ни ассоциации мини-футбола", - говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

Во вторник стало известно, что руководство мини-футбольного клуба "Динамо" из Самары направило письмо в АМФР, в котором сообщило о снятии с розыгрышей Париматч-Суперлиги и национального кубка из-за тяжелой ситуации с финансами.

"Спартак" занимает первое место в турнирной таблице Высшей лиги в конференции "Запад". В активе команды 46 очков в 19 матчах. "Спартак" является чемпионом России (2001), победителем Высшей лиги (2008, 2014), Первой лиги (1993), Кубка России (1994, 2002), Суперкубка России (2003) и Кубка Вызова (2017).