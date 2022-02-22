Рублев уверен, что теннисист Сафиуллин может закрепиться в топ-30 мирового рейтинга

ТАСС, 22 февраля. Россиянину Роману Сафиуллину по силам закрепиться в первой тридцатке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение высказал седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

18 февраля Сафиуллин обыграл Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира ATP в Марселе. Грек является четвертой ракеткой мира. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

"Считаю, что его уровень игры уже соответствует топ-30. Рома всегда был очень талантливым парнем и здорово играл еще с юниорского возраста. Слава богу, что у него нет теннисных проблем. У Сафиуллина суперфизика, он правильно двигается, высокий теннисный IQ", - сказал Рублев.

Также Рублев рассказал, в чем Сафиуллину нужно прибавлять, чтобы выйти на новый уровень. "В его случае все упирается в неуверенность в себе. Он почему-то считает, что не умеет это, не умеет то. Постоянно винит себя за неудачи. Когда он сам себе скажет: "Я крутой, я могу выигрывать титулы", - у него попрет", - добавил Рублев.

Сафиуллину 24 года, россиянин занимает 150-е место в рейтинге ATP, он не побеждал на турнирах под эгидой организации. Сборная России с Сафиуллиным в составе дошла до полуфинала Кубка ATP 2022 года.