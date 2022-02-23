"Ювентус" и "Вильярреал" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 23 февраля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" со счетом 1:1 сыграл вничью с испанским "Вильярреалом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на арене "Эстадио-де-ла-Керамика" в Вильярреале.

В составе "Ювентуса" отличился нападающий Душан Влахович (1-я минута). У "Вильярреала" гол забил полузащитник Даниэль Парехо (66). Ответный матч пройдет 16 марта в Турине.

"Ювентус" попал в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе H, в которой также выступал петербургский "Зенит". "Вильярреал" стал вторым в квартете F. "Ювентус" дважды в истории становился победителем главного еврокубкового турнира (в сезонах-1984/85 и 1994/95). Лучшим результатом "Вильярреала" в Лиге чемпионов является выход в полуфинал в сезоне-2005/06, тогда команда уступила английскому "Арсеналу" по сумме двух матчей.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. Действующим победителем турнира является английский "Челси", обыгравший в решающем матче "Манчестер Сити" со счетом 1:0.