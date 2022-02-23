"Челси" обыграл "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 23 февраля. Английский футбольный клуб "Челси" со счетом 2:0 обыграл французский "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

В составе победителей отличились Кай Хаверц (8-я минута) и Кристиан Пулишич (63). Ответный матч пройдет 16 марта во Франции.

"Челси" попал в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе H, в которой также выступал петербургский "Зенит". "Лилль" стал первым в квартете G, во второй раз в своей истории пробившись в плей-офф Лиги чемпионов.

Данная встреча стала третьей между командами в Лиге чемпионов. Ранее клубы дважды встречались на групповом этапе в сезоне-2019/20. Тогда "Челси" выиграл оба матча с одинаковым счетом (2:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне в решающем матче "Челси" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.