Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Акапулько

ТАСС, 23 февраля. Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Бенуа Пэра в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина, посеянного на турнире под первым номером. Во втором круге он сыграет с победителем матча между испанцем Пабло Андухаром и мексиканцем Алексом Эрнандесом.

Медведеву 26 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP. На его счету 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

Пэру 32 года, он располагается на 49-й строчке мирового рейтинга. В активе французского теннисиста три титула под эгидой ATP. На турнирах серии Большого шлема доходил не дальше третьего круга.

Турнир в Акапулько относится к категории ATP 500, проходит на кортах с покрытием "хард" и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является представитель Германии Александр Зверев. Общий призовой фонд турнира составляет больше $1,6 млн.