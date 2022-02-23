Голы Тарасенко и Барбашева принесли "Сент-Луису" победу в матче НХЛ против "Филадельфии"

ТАСС, 23 февраля. "Сент-Луис" в гостях со счетом 4:1 обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Шенн (12-я минута), российские нападающие Владимир Тарасенко (49) и Иван Барбашев (60, в пустые ворота), Брэндон Саад (60, в пустые ворота). У "Филадельфии" отличился Оскар Линдблом (49).

Тарасенко забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне, также на счету форварда "Сент-Луиса" 27 передач в 45 матчах. Барбашев отметился результативным пасом в эпизоде с голом Шенна и набрал 36 очков (16 голов + 20 передач) за 49 игр.

"Сент-Луис" набрал 66 очков в 50 матчах и занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. "Филадельфия" идет седьмой в Столичном дивизионе с 40 очками за 51 игру. Следующий матч "Сент-Луис" проведет 26 февраля дома против "Баффало", "Филадельфия" в тот же день на выезде сыграет с "Вашингтоном".