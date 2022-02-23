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НХЛ

Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:4
Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 23 февраля. "Нэшвилл" в гостях со счетом 6:4 обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Филип Форсберг (13-я минута), Роман Йоси (31), Яков Тренин (32), Таннер Жанно (51, 59), Микаэль Гранлунд (55). У "Флориды" отличились Сэм Рейнхарт (7), Радко Гудас (22), Аарон Экблад (30), Сэм Беннет (49).

Для Тренина эта шайба стала 12-й в текущем сезоне в НХЛ. В 49 матчах нынешнего регулярного чемпионата он также отметился пятью голевыми передачами. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 27 бросков.

"Нэшвилл" идет на четвертом месте в таблице Центрального дивизиона, после 51 игры команда набрала 62 очка. "Флорида" лидирует в Атлантическом дивизионе с 75 очками после 51 матча. Следующую встречу "Нэшвилл" проведет 25 февраля дома против "Далласа", "Флорида" в тот же день примет "Коламбус".

В других матчах игрового дня "Коламбус" обыграл "Торонто" (4:3 ОТ), "Оттава" победила "Миннесоту" (4:3). В составе "Оттавы" голевым пасом отметился российский защитник Артем Зуб, у "Миннесоты" результативная передача на счету Дмитрия Куликова.

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