Хоккеист "Айлендерс" Хара повторил рекорд по количеству матчей в НХЛ среди защитников

ТАСС, 23 февраля. "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях победил "Сиэтл" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брок Нельсон (9-я минута), Зак Паризе (18, 59), Кайл Палмьери (26) и Кейси Сизикас (31). У "Сиэтла" отличились Янни Гурд (32) и Райли Шихан (42). Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил 23 броска.

Словацкий защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Здено Хара отметился голевой передачей в эпизоде со второй шайбой Паризе. Хоккеист провел 1 651-й матч в НХЛ и повторив рекорд Криса Челиоса по количеству проведенных игр в НХЛ среди защитников. Среди всех игроков лиги Хара делит с Челиосом 8-е место. Больше сыграли Патрик Марло (1 779), Горди Хоу (1 767), Марк Мессье (1 756), Яромир Ягр (1 733), Рон Фрэнсис (1 731), Джо Торнтон (1 704), Марк Рекки (1 652).

Харе 44 года, он начал свою карьеру в НХЛ в "Нью-Йорк Айлендерс". В 1996 году клуб из Нью-Йорка выбрал словацкого хоккеиста в третьем раунде драфта под 56-м номером. Хара покинул "Айлендерс" в 2001 году и затем выступал в "Оттаве", "Бостоне", шведском "Ферьестаде" и чешском клубе "Лев". Защитник на протяжении 14 лет представлял "Бостон" и был капитаном команды до перехода в "Вашингтон" в 2020 году, в "Нью-Йорк Айлендерс" Хара вернулся перед началом текущего сезона.

Хара проводит в НХЛ 24-й сезон, в которых набрал 674 очка (207 шайб + 467 передач) в 1 651 матче. В 2011 году в составе "Бостона" стал обладателем Кубка Стэнли. Является шестикратным участником Матча всех звезд НХЛ. В 2009 году стал обладателем приза "Джеймс Норрис Трофи", вручаемого лучшему защитнику сезона в НХЛ. В составе сборной Словакии дважды становился серебряным призером чемпионата мира.

"Нью-Йорк Айлендерс" занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 45 очков в 46 матчах. Следующую игру клуб проведет 25 февраля в гостях против "Сан-Хосе". "Сиэтл" занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 36 очков в 56 матчах. Следующую игру клуб проведет 25 февраля дома против "Бостона". В другом матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" дома в серии буллитов победил "Сан-Хосе" (4:3).