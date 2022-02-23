ЦСКА подписал контракт с бывшим баскетболистом "Зенита" Пангосом

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с канадским защитником Кевином Пангосом. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Соглашение с игроком рассчитано до 2024 года и вступит в силу после прохождения Пангосом медицинского осмотра.

Пангосу 29 лет, сезон-2021/22 он начал в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд", в составе которого провел 24 матча, в среднем набирая 1,6 очка. В феврале "Кливленд" договорился с защитником о расторжении контракта.

"Кевин обязательно добавит нашей игре мыслей, знаний и опыта в созидании, - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Он в хорошей форме. Мы с нетерпением ждем, чтобы помочь ему адаптироваться. Товарищи по команде и тренеры сделают все возможное, чтобы Кевин как можно скорее встроился в нашу систему".

Пангос провел большую часть карьеры в европейских клубах - в испанских "Гран-Канарии" и "Барселоне", литовском "Жальгирисе" и российском "Зените". Баскетболист является двукратным чемпионом Литвы и обладателем Кубка Испании. В 2019 году Пангос выступал за сборную Канады на чемпионате мира.