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Зимние олимпийские виды спорта

Российские конькобежцы вылетят на чемпионат мира в многоборье 26 февраля

Турнир пройдет с 3 по 6 марта в Норвегии

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту отправится на чемпионат мира в многоборье 26 февраля. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"Не связывалась с тренерами после их возвращения [с Олимпийских игр], но по предварительной информации Павел Кулижников и Наталья Воронина досрочно завершили сезон, поэтому мы их не ожидаем увидеть на чемпионате мира, по остальным пока нет сведений, - сказала Барышева. - 26 февраля ребята вылетают [на чемпионат мира]".

Чемпионат мира по конькобежному спорту в многоборье состоится в норвежском Хамаре с 3 по 6 марта.

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Зимние олимпийские виды спорта
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