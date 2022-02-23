Третью ракетку мира Зверева сняли с турнира в Мексике за агрессию в адрес судьи

ТАСС, 23 февраля. Немец Александр Зверев снят с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько за неспортивное поведение в матче первого круга парного разряда. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Зверев и бразилец Марсело Мело уступили британцу Ллойду Гласспулу и финну Харри Хелиовааре со счетом 2:6, 6:4, 6:10. После окончания матча Зверев несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке, выговаривая претензии арбитру.

ATP назвала поведение Зверева на корте неспортивным и сняла его с турнира в Акапулько в одиночном разряде, где он должен был встретиться во втором круге с немцем Петером Гоёвчиком. Зверев является действующим победителем турнира в Акапулько.

Звереву 24 года, он занимает третье место в рейтинге ATP, немец 19 раз побеждал на турнирах под эгидой ассоциации. Лучшим достижением Зверева на турнирах Большого шлема является выход в финал на Открытом чемпионате США (2020 год).

Турнир в Акапулько относится к категории ATP 500, проходит на кортах с покрытием "хард" и завершится 26 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет больше $1,6 млн.