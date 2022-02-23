Российские лыжницы стали вторыми в эстафете на юниорском чемпионате мира в Норвегии

ТАСС, 23 февраля. Россиянки Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева заняли второе место в эстафетной гонке 4х3,3 км на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров до 20 лет. Соревнования проходят в норвежской Люгне.

Результат сборной России составил 36 минут 52,4 секунды. Первое место заняла команда Норвегии, опередившая россиянок на 0,1 секунды, третье - сборная Германии (+35,4).

22 февраля россиянин Александр Ившин занял первое место в масс-старте на 30 км, второе и третье место заняли его соотечественники Савелий Коростелев и Никита Денисов соответственно, четвертым стал еще один россиянин Никита Родионов.

Позднее в среду состоится мужская эстафета 4х5 км. На чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров в Люгне соревнуются спортсмены в двух разных возрастных категориях - до 20 и до 23 лет. Соревнования завершатся 27 февраля.