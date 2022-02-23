Хоккеист Амиров заявил, что сохраняет позитив, несмотря на обнаруженную болезнь

ТАСС, 23 февраля. Российский форвард уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров сохраняет позитив, несмотря на диагностированную опухоль головного мозга. Комментарий хоккеиста приводит портал Sportsnet.

"Есть много других людей, у которых есть свои болезни или недуги, - сказал Амиров. - Я хочу на своем примере дать людям надежду. Моя вера в бога дает мне силы и уверенность в том, что я смогу все преодолеть".

"Я остаюсь позитивным и хочу, чтобы люди думали обо мне позитивно", - добавил игрок.

В среду пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга. 15 апреля 2021 года россиянин подписал с "Торонто" контракт новичка на три года. На данный момент нападающий находится на лечении в Германии.

Амирову 20 лет, он был выбран "Торонто" на драфте НХЛ в 2020 году в первом раунде под общим 15-м номером. Помимо "Салавата Юлаева", он также выступал за нефтекамский клуб Высшей хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар".