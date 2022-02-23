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НХЛ

"Торонто" оказывает помощь хоккеисту Амирову в процессе лечения

Ранее стало известно, что у нападающего диагностирована опухоль головного мозга

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" продолжает поддерживать нападающего уфимского "Салавата Юлаева" Родиона Амирова и его семью. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дейли.

В среду пресс-служба "Торонто" сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга. 15 апреля 2021 года россиянин подписал с "Торонто" контракт новичка на три года. На данный момент нападающий находится на лечении в Германии.

"Клуб "Торонто" продолжает оказывать помощь в различных видах хоккеисту и его семье в процессе лечения", - сказал Дейли.

Амирову 20 лет. В текущем сезоне КХЛ он принял участие в десяти играх, в которых забросил одну шайбу и отдал две передачи.

Теги
НХЛ
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