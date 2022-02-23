Кожевников считает, что пока преждевременно говорить о возвращении Амирова в хоккей

ТАСС, 23 февраля. Необходимо понять на какой стадии находится заболевание у форварда уфимского "Салавата Юлаева" Родиона Амирова, пока рано говорить о возвращении хоккеиста в спорт. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Важно понять, на какой стадии заболевание. Главное, чтобы у него была жизнь, рано говорить о хоккее. В этой жизни все бывает, надо трудиться, я желаю ему только здоровья, чтобы он выдержал все это. Если играет в хоккей, значит, есть характер", - сказал Кожевников.

В среду пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга. 15 апреля 2021 года россиянин подписал с "Торонто" контракт новичка на три года. На данный момент нападающий находится на лечении в Германии.

Амирову 20 лет, он был выбран "Торонто" на драфте НХЛ в 2020 году в первом раунде под общим 15-м номером. Помимо "Салавата Юлаева", он также выступал за нефтекамский клуб Высшей хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар".