Пилот "Макларена" Норрис показал лучшее время в первый день тестов "Формулы-1"

ТАСС, 23 февраля. Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис показал лучшее время в первый день предсезонных тестов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", которые проходят в испанской Барселоне.

Норрис проехал 103 круга, на лучшем из которых показал время 1 минута 19,568 секунды. Вторым стал монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (отставание - 0,597 секунды; 80 кругов), третье место занял его партнер по команде испанец Карлос Сайнс - младший (+0,848; 73).

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" стал пятым (+1,361; 50), победитель прошлого сезона нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" - девятым (+2,678; 147). Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин показал 15-е время (+4,937; 20), его партнер по команде немец Мик Шумахер - 12-е (+3,394; 23).

Тесты в Барселоне завершатся 25 февраля. Новый сезон "Формулы-1" стартует этапом в Бахрейне, который пройдет с 18 по 20 марта.