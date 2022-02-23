В КХЛ заявили, что готовы помочь хоккеисту Амирову в процессе лечения

ТАСС, 23 февраля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) готова оказать помощь форварду уфимского "Салавата Юлаева" Родиону Амирову, которому диагностировали опухоль головного мозга. Об этом заявил вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"И команда, и КХЛ - все должны поддержать Амирова. Очень приветствуется, что он борется с этой болезнью и старается победить, это мужественный характер. Желаю ему удачи в борьбе! Если нужно будет чем-то помочь, постараемся сделать все", - сказал Каменский.

В среду пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга. 15 апреля 2021 года россиянин подписал с "Торонто" контракт новичка на три года. На данный момент нападающий находится на лечении в Германии.

Амирову 20 лет, он был выбран "Торонто" на драфте НХЛ в 2020 году в первом раунде под общим 15-м номером. Помимо "Салавата Юлаева", он также выступал за нефтекамский клуб Высшей хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар".