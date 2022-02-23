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КХЛ

В КХЛ заявили, что готовы помочь хоккеисту Амирову в процессе лечения

Ранее форварду "Салавата Юлаева" диагностировали опухоль головного мозга

ТАСС, 23 февраля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) готова оказать помощь форварду уфимского "Салавата Юлаева" Родиону Амирову, которому диагностировали опухоль головного мозга. Об этом заявил вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"И команда, и КХЛ - все должны поддержать Амирова. Очень приветствуется, что он борется с этой болезнью и старается победить, это мужественный характер. Желаю ему удачи в борьбе! Если нужно будет чем-то помочь, постараемся сделать все", - сказал Каменский.

В среду пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга. 15 апреля 2021 года россиянин подписал с "Торонто" контракт новичка на три года. На данный момент нападающий находится на лечении в Германии.

Амирову 20 лет, он был выбран "Торонто" на драфте НХЛ в 2020 году в первом раунде под общим 15-м номером. Помимо "Салавата Юлаева", он также выступал за нефтекамский клуб Высшей хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар".

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