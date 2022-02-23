Стал известен состав сборной России по баскетболу на матч отбора на Кубок мира

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по баскетболу определился с составом на домашний матч против команды Нидерландов, который состоится 24 февраля в рамках отборочного турнира к Кубку мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

В итоговый состав вошли 12 баскетболистов: защитники Тимофей Герасимов ("Енисей"), Владислав Емченко ("Локомотив-Кубань"), Макар Коновалов (МБА), Иван Стребков ("Нижний Новгород"); форварды Антон Астапкович, Александр Ганькевич (оба - "Нижний Новгород"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Антон Квитковских ("Автодор"), Артем Комолов (УНИКС), Марк Тихоненко ("Астана"). Возглавляет команду Зоран Лукич.

Из 15 игроков, находящихся в расположении команды, в первом матче не сыграют Сергей Балашов ("Енисей"), Андрей Мартюк ("Локомотив-Кубань") и Александр Платунов ("Парма"). При этом они сохраняют шансы выйти на площадку в ответной встрече.

Российская команда проведет две игры против сборной Нидерландов. Домашний матч пройдет в Перми. На выезде россияне сыграют 27 февраля.

Сборная России представляет группу H вместе с командами Италии, Исландии и Нидерландов, россияне занимают первое место в турнирной таблице с двумя победами после двух игр, следом идут сборные Италии (одна победа), Исландии (1), и Нидерландов (0). Ранее российская команда обыграла сборные Италии (92:78) и Исландии (89:65). Три лучшие сборные попадут во второй групповой этап, где сыграют с тремя лучшими командами квартета G, в котором выступают сборные Грузии, Испании, Северной Македонии и Украины. По итогам второго группового этапа три лучшие команды своих групп попадут на Кубок мира.

Кубок мира по баскетболу 2023 года примут три страны - Индонезия, Япония и Филиппины. Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября. Действующим победителем является сборная Испании.