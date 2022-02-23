Теннисистка Касаткина проиграла Свёнтек на третьем турнире подряд

ТАСС, 23 февраля. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу польки, посеянной на турнире под седьмым номером. В четвертьфинале Свёнтек сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии (1). Касаткина проиграла Свёнтек на третьем турнире подряд, ранее полька одержала победу в третьем круге Australian Open (6:2, 6:3) и в матче первого круга турнира в Дубае (6:1, 6:2).

Касаткиной 24 года, она занимает 28-е место в рейтинге WTA и является победительницей четырех турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Свёнтек 20 лет, она является восьмой ракеткой мира, на ее счету три выигранных турнира под эгидой WTA. Она выиграла Открытый чемпионат Франции в 2020 году.

Турнир в Катаре относится к категории WTA 1 000 и завершится 26 февраля. Действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова. Общий призовой фонд турнира составляет свыше $2,3 млн.