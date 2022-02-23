Футболист "Зенита" Караваев может не сыграть с "Бетисом"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Участие защитника санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Вячеслава Караваева в ответном матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса" находится под вопросом. Об этом журналистам рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

"По поводу [Ярослава] Ракицкого и Караваева, то Ракицкий готов, участие Караваева под вопросом, - сказал Семак. - Есть еще день, чтобы принять решение. Те, кто не сможет сыграть завтра, это [Деян] Ловрен, который продолжает восстанавливаться, [Нуралы] Алип, который не заявлен. [Станислав] Крицюк полетел на диагностику в Марбелью, посмотрим, как будет".

"[Юри] Альберто адаптируется, работает хорошо, старается, шанс на выход в старте у него есть. Что касается выбора вратаря, то и у [Даниила] Оздоевского есть шанс сыграть, и у [Михаила] Кержакова, у них есть плюсы и минусы, примем решение завтра утром", - добавил Семак.

В первой игре "Зенит" дома уступил "Бетису" со счетом 2:3. Ответный матч пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск.

Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.