Сутормин: "Зениту" не стоит давать фору "Бетису" в ответном матче Лиги Европы

ТАСС, 23 февраля. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" не должны давать гандикап испанскому "Бетису" в ответном матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом журналистам рассказал полузащитник сине-бело-голубых Алексей Сутормин.

В первой игре "Зенит" дома уступил "Бетису" со счетом 2:3, пропустив два мяча в начале матча. Ответный матч пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск.

"Я думаю, что мы плохо начали прошлый матч, - сказал Сутормин. - Тот гандикап, который мы дали "Бетису", не надо давать, особенно в этой встрече. Я думаю, что прошлый матч прошел на высоком уровне, в целом неплохо играли. Та игра показала, что мы можем играть с "Бетисом".

Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.