Семак: футболистам "Зенита" важно сыграть надежно в обороне в ответном матче с "Бетисом"

ТАСС, 23 февраля. Футболистам санкт-петербургского "Зенита" важно сыграть надежно в обороне в ответном матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса". Об этом журналистам рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

"Что касается первого матча, то действительно было достаточно моментов у наших и у чужих ворот. Нам важно сыграть надежно в обороне, моменты будут и там, и там. Постараемся сыграть лучше во втором матче", - заявил Семак.

В первой игре "Зенит" дома уступил "Бетису" со счетом 2:3. Ответный матч пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск.

Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.