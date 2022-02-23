{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Семак: футболистам "Зенита" важно сыграть надежно в обороне в ответном матче с "Бетисом"

Встреча пройдет 24 февраля в Севилье
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Вячеслав Евдокимов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

ТАСС, 23 февраля. Футболистам санкт-петербургского "Зенита" важно сыграть надежно в обороне в ответном матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса". Об этом журналистам рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

"Что касается первого матча, то действительно было достаточно моментов у наших и у чужих ворот. Нам важно сыграть надежно в обороне, моменты будут и там, и там. Постараемся сыграть лучше во втором матче", - заявил Семак.

В первой игре "Зенит" дома уступил "Бетису" со счетом 2:3. Ответный матч пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск.

Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.

ATP
Тарпищев: Джокович играет сильнее и разнообразнее Хачанова
Президент Федерации тенниса России отметил, что серб является лучшим в мире игроком в тактическом плане
Читать полностью