Непомнящий, Артемьев и Есипенко вышли в полуфинал шахматного турнира серии "Тур чемпионов"

ТАСС, 24 февраля. Российские шахматисты Ян Непомнящий, Владислав Артемьев и Андрей Есипенко вышли в полуфинал онлайн-турнира серии "Тур чемпионов".

Непомнящий в четвертьфинале победил немца Винсента Каймера со счетом 2,5:1,5, Артемьев - китайца Дин Лижэня (2,5:1,5), Есипенко - канадца Эрик Хансена (3:1). Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен в своем матче обыграл вьетнамца Ле Куанг Льема (2,5:1,5).

В полуфинале Непомнящий сыграет с Есипенко, Артемьев - с Карлсеном. В плей-офф шахматисты играют по нокаут-системе (матч - четыре партии в рапид, в случае необходимости - две партии в блиц, затем - так называемый "армагеддон").

Турнир, призовой фонд которого составляет $150 тыс., завершится 26 февраля.