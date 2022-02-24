"Бенфика" и "Аякс" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 24 февраля. Португальский футбольный клуб "Бенфика" со счетом 2:2 сыграл вничью с нидерландским "Аяксом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

В составе "Аякса" отличились Душан Тадич (18-я минута) и Себастьян Аллер (29). Также Аллер на 26-й минуте встречи отметился автоголом. У "Бенфики" мяч забил Роман Яремчук (72). Ответный матч пройдет 15 марта в Амстердаме.

"Аякс" вышел в плей-офф, заняв первое место в группе C. "Бенфика" стала второй в квартете E. "Аякс" четыре раза побеждал в главном еврокубковом турнире (в сезонах-1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95), "Бенфика" - дважды (1960/61 и 1961/62).

Всего "Аякс" и "Бенфика провели между собой в Лиге чемпионов восемь матчей: на счету нидерландского клуба четыре победы, в активе португальской команды - одна, три раза была зафиксирована ничья. В последний раз клубы встречались на групповом этапе в сезоне-2018/19. Первый матч завершился победой "Аякса" (1:0), второй - ничьей (1:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. Действующим победителем турнира является английский "Челси", обыгравший в решающем матче "Манчестер Сити" со счетом 1:0.