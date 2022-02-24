Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" победить "Детройт" в матче НХЛ

ТАСС, 24 февраля. "Колорадо" на выезде обыграл "Детройт" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландескуг (2-я и 60-я минуты), Тайсон Йост (12), Назем Кадри (39), Валерий Ничушкин (43). У "Детройта" отличились Филип Задина (32), Робби Фаббри (50).

Ничушкин забросил 14-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате. Также на счету российского нападающего 13 голевых передач в 35 матчах нынешнего сезона.

"Колорадо" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, после 51 матча у команды 78 очков. Следующую игру клуб проведет 26 февраля дома против "Виннипега". "Детройт" располагается на пятой позиции в таблице Атлантического дивизиона, после 52 матчей у команды 52 очка. Следующую встречу "Детройт" проведет 27 февраля дома против "Торонто".