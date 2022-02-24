Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

ТАСС, 24 февраля. "Тампа" обыграла "Эдмонтон" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Пэт Марун (12-я минута), Стивен Стэмкос (20), Брэйден Пойнт (31), Кори Пэрри (36), Никита Кучеров (60). У "Эдмонтона" шайбы забросили Коннор Макдэвид (19, 50), Зак Хайман (38).

Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 14-й в этом сезоне. Также на счету форварда восемь шайб в 15 матчах. Его одноклубник Михаил Сергачев сделал два голевых паса, защитник набрал 26 очков (два гола + 24 передачи) за 46 игр.

"Тампа" занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 72 очка в 50 матчах. "Эдмонтон" идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе с 59 очками за 51 игру. Следующую встречу "Тампа" проведет 27 февраля в гостях против "Нэшвилла", "Эдмонтон" 26 февраля на выезде сыграет с "Флоридой".