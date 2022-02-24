Юран рассказал, почему согласился стать главным тренером футбольного клуба "Химки"

ТАСС, 24 февраля.. Главный тренер футбольного клуба "Химки" Сергей Юран рассказал, что решение перейти на работу в подмосковную команду далось ему нелегко. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Такой вариант возник довольно неожиданно. Признаюсь, что решение далось мне очень тяжело, я уже прикипел к команде в Хабаровске, которую создавал, она уже была мне как ребенок. Так что, правда, было непросто решиться на такой шаг. Да, "Химки" - это РПЛ, Подмосковье, семья рядом, и тем не менее я колебался, наверное, впервые в своей карьере вот так переживал", - сказал Юран.

Юран был назначен главным тренером "Химок" 23 февраля.

"Уже провел одну тренировку, с некоторыми ребятами я ранее работал в "Химках", так что с ними знакомиться не пришлось. В целом, считаю, с парнями устанавливается хороший контакт, есть понимание, в каком состоянии команда находится. Считаю, игроки проделали на сборе большую работу в физическом плане, осталось несколько тренировок, и через три дня уже матч с "Динамо". Да, времени, конечно, мало, но ничего страшного, уверен, все получится, идет нормальный рабочий процесс", - добавил тренер.

Юрану 52 года, он возглавлял "Химки" в 2008 году, тогда он помог команде сохранить место в премьер-лиге, но покинул клуб после окончания срока действия контракта. Во второй раз он возглавил подмосковный клуб в январе 2020 года. Под его руководством команда вышла в финал Кубка России, в котором уступила "Зениту". В августе 2020 года "Химки" объявили о прекращении сотрудничества с Юраном. С 2020 года он возглавлял клуб Олимп - Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск".

"Химки" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков в 18 матчах. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы подмосковный клуб 26 февраля примет столичное "Динамо".